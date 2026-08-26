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26.08.2026 в 15:40

ВТБ поддержит селлеров, чьи товары пострадали из-за атак на склады Ozon

Продавцы могут получить отсрочку по погашению кредитов

Банк ВТБ поддержит продавцов, чьи товары пострадали в результате атак дронов на склады маркетплейса Ozon. Селлеры смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другие меры поддержки. Об этом пишет ТАСС.

ВТБ намерен рассматривать все обращения индивидуально с учетом запросов селлеров и особенностей их бизнеса.

В июле ВТБ объявил о мерах поддержки для предпринимателей, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические центры Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Продавцы могут обратиться в банк за отсрочкой по кредитам. Также ВТБ готов рассматривать предоставление других мер поддержки в индивидуальном порядке. Обращения клиентов принимаются через личный кабинет в онлайн-приложении «Бизнес Платформа ВТБ» и офисах банка.

ВТБ Селлеры меры поддержки
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