ВТБ поддержит селлеров, чьи товары пострадали из-за атак на склады Ozon

Банк ВТБ поддержит продавцов, чьи товары пострадали в результате атак дронов на склады маркетплейса Ozon. Селлеры смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другие меры поддержки. Об этом пишет ТАСС.

ВТБ намерен рассматривать все обращения индивидуально с учетом запросов селлеров и особенностей их бизнеса.

В июле ВТБ объявил о мерах поддержки для предпринимателей, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические центры Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Продавцы могут обратиться в банк за отсрочкой по кредитам. Также ВТБ готов рассматривать предоставление других мер поддержки в индивидуальном порядке. Обращения клиентов принимаются через личный кабинет в онлайн-приложении «Бизнес Платформа ВТБ» и офисах банка.