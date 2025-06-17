ВТБ почти догнал «Сбер» по объему рекламы на ТВ

Банк ВТБ за первые пять месяцев этого года вышел на вторую позицию в рейтинге рекламодателей на ТВ по объему рекламы. Он приблизился по показателям к «Сберу» — бессменному лидеру за последние четыре года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope и рекламных компаний.

Так, ВТБ в январе — мае 2025 нарастил рекламную активность на федеральном и тематическом телевидении на 55−60% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Всего банк за указанный срок закупил, по данным рекламных групп, 65 890−68 285 GRP . Это позволило финансовой организации занять второе место.

Представитель ВТБ отметил, что ключевыми направлениями продвижения сейчас являются финансовые продукты для физлиц, сервисы для бизнеса и имиджевые коммуникации.

«Сбер» с начала года снизил рекламную активность на ТВ на 38−42%, до 69 940−73 945 GRP, при этом сохранив за собой первую позицию. Эксперты полагают, что банк пересматривает концепцию своего интенсивного развития и оптимизирует часть процессов, в том числе затраты на маркетинг.

Согласно рейтингам Sostav, в 2024 году общий рекламный бюджет «Сбера» составил 48,7 млрд руб., из которых на ТВ-сегмент пришлось 23,6 млрд. ВТБ за тот же период занял третью строчку с результатом в 20 млрд руб., в структуре его рекламных инвестиций на телевидение пришлось 10,3 млрд руб.