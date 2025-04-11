В России разработали проект закона о регулировании искусственного интеллекта

В России разработан проект закона о регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ). В профильную рабочую группу вошли юристы, представители консалтинговых компаний и бизнеса, занимающегося развитием ИИ. Как сообщает РБК со ссылкой на пять источников, документ уже обсуждался на площадках Госдумы, «Деловой России» и на отраслевых дискуссионных площадках. Инициатива направлена на выполнение положений Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, утвержденной в феврале 2024-го.

Документ предлагает ввести в российское законодательство базовые определения, что такое искусственный интеллект, технологии и системы ИИ, а также кто такие разработчики, операторы и пользователи этих систем. Одним из ключевых положений проекта является обязательная маркировка систем ИИ при взаимодействии с пользователями и классификация систем по уровням риска — от минимального до неприемлемого. Системы с неприемлемым уровнем риска предлагается запретить, а для высокорисковых внедрить обязательную государственную регистрацию и сертификацию.

Кроме того, предлагается установить ответственность разработчиков и операторов ИИ за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу. При этом разработчик освобождается от ответственности, если принял все меры для предотвращения вреда или если ущерб возник из-за неправильной эксплуатации системы. Оператор также может избежать ответственности, доказав вину разработчика или пользователя. Для операторов систем с высоким уровнем риска предусмотрено обязательное страхование ответственности.

Согласно документу, права на результаты, созданные с использованием ИИ, будут принадлежать человеку, если он внес существенный творческий вклад (определял параметры, отбирал и дорабатывал результат). В противном случае права передаются оператору системы на срок 50 лет.

Зампред комитета по информационной политике Госдумы Андрей Свинцов пояснил РБК, что профильная рабочая группа лишь изучает отраслевые запросы, и в этом году комплексного закона об ИИ ждать не стоит. Первые законодательные инициативы будут точечными и могут касаться, например, обязательной маркировки. Представители аппарата правительства и Минцифры отметили, что пока законопроект к ним не поступал.

Несмотря на амбициозность инициативы, опрошенные участники рынка выражают опасения. Источник РБК в одной из компаний-разработчиков напомнил, что ранее правительство считало регулирование ИИ преждевременным. По его мнению, чрезмерное регулирование может затормозить развитие отрасли, как это произошло в Европе после принятия аналогичного закона. С ним соглашается и директор по цифровым технологиям «Ростелекома» Роман Хазеев, подчеркивая, что регулировать ИИ стоит только после стабилизации процессов и накопления реальной правоприменительной практики.

Компании-лидеры отрасли — «Яндекс», МТС и VK — отказались комментировать изданию инициативу.

Ранее сервис Cloud.ru выяснил, что 62% российских IT-специалистов доверяют ИИ как напарнику.