Людей призывают спасать ягуаров после ребрендинга Jaguar

На фоне ребрендинга Jaguar один из фондов по защите окружающей среды призвал людей обратить внимание на проблему сокращения популяции ягуаров.

В своих социальных сетях фонд опубликовал изображение, на котором показал эволюцию логотипа Jaguar с 1957 года. На всех лого автобренда, вплоть до 2024 года, присутствовал ягуар. Но после нового ребрендинга фирменный хищник с него пропал.

Вместо привычного трехмерного зверя логотипом стала графическая эмблема с первыми и последними буквами названия — J и R. Обновился и слоган бренда: Jaguar выбрал слова своего основателя Уильяма Лайонса — «Copy Nothing» (англ. «Ничего не копируй»).

Организация отмечает, что ягуар исчез из логотипа, и напомнил о суровой реальности — популяция этих хищных кошек сейчас находится под угрозой исчезновения.

«Пропадет ли ягуар не только с логотипов? Нет, если мы начнем действовать сейчас», — говорится в сообщении фонда в соцсетях.

Проблему исчезновения редких видов животных обыграл с помощью нового фирменного шрифта Jaguar художник из ЮАР. Автор создал изображения с названиями вымирающих видов: аксолотля, орангутана и панголина. Подпись под каждым изображением гласит: «Слишком много шума вокруг ребрендинга, в то время, когда вымирает ходячая рыба», «Слишком много шума вокруг ребрендинга, в то время как одна из самых больших обезьян теряет свой дом», «Слишком много разговоров о ребрендинге, чем о животном, ставшем предметом торговли».