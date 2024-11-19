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18+
19.11.2024 в 19:00

Jaguar объявил о ребрендинге и обновлении позиционирования

Новая эмблема будет состоять из первой и последней букв названия — J и R

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Jaguar анонсировал новую концепцию бренда, вдохновленную философией «Яркого модернизма». Об этом сообщили в пресс-службе автомобилестроительной компании.

Jaguar провел мощное обновление фирменного стиля, сделав акцент на минимализме и узнаваемости. Вместо привычного трехмерного ягуара логотипом стала графическая эмблема с первыми и последними буквами названия — J и R. Обновился и слоган бренда: Jaguar выбрал слова своего основателя Уильяма Лайонса — «Copy Nothing» (англ. «Ничего не копируй»).

Тем не менее, узнаваемый ягуар не исчез совсем — его переработали и оставили в графике как элемент, который сохраняет связь с историей бренда. Новый стиль Jaguar — это элегантное сочетание традиций и современных трендов, рассчитанное на усиление позиционирования марки в премиальном сегменте.

Jaguar объявил о ребрендинге и обновлении позиционирования Jaguar объявил о ребрендинге и обновлении позиционирования Jaguar объявил о ребрендинге и обновлении позиционирования

Презентация концепции «Ничего не копируй» состоится 2 декабря на Miami Art Week. На выставке Jaguar покажет физическое воплощение своей философии в рамках инсталляции, а также представит работы начинающих художников, разделяющих ценности бренда.

Jaguar Ребрендинг
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