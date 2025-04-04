Все сложилось в новой рекламе МТС с Дмитрием Нагиевым

Цифровая экосистема МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового предложения для клиентов: теперь онлайн-кинотеатр KION включен в тарифы МТС.

Лицом кампании по традиции стал Дмитрий Нагиев — он же главная звезда свежего оригинального сериала KION под названием «Актерище».

В роликах Дмитрий наслаждается днем, когда совпало все: он — в центре сюжета, сериал — в топе, а у зрителей МТС — доступ ко всему этому без лишних трат.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Мы очень ценим своих клиентов и всегда стремимся предложить больше. В данном случае это возможность без доплат пользоваться онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС. В рекламной кампании мы стремились не только рассказать об этой замечательной возможности для наших клиентов, но и показать приятную для нашего амбассадора мысль: после стольких лет рекламного сотрудничества с МТС наконец-то вышел сериал с участием Дмитрия в сервисе экосистемы.

Съемки проходили в Москве. Саундтрек в ролике — песня Леонида Агутина «Хоп Хей Лала-лей».

Рекламная кампания будет транслироваться на ТВ, ООН, в диджитал и в рамках нестандартных проектов.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Боднарюк Юлия

Менеджер проекта: Вера Гордеева

BBDO (агентство)