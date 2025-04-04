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18+
04.04.2025 в 13:00

Все сложилось в новой рекламе МТС с Дмитрием Нагиевым

Ролик стал частью кампании МТС в поддержку нового предложения с онлайн-кинотеатром KION

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Цифровая экосистема МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового предложения для клиентов: теперь онлайн-кинотеатр KION включен в тарифы МТС.

Лицом кампании по традиции стал Дмитрий Нагиев — он же главная звезда свежего оригинального сериала KION под названием «Актерище».

В роликах Дмитрий наслаждается днем, когда совпало все: он — в центре сюжета, сериал — в топе, а у зрителей МТС — доступ ко всему этому без лишних трат.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Мы очень ценим своих клиентов и всегда стремимся предложить больше. В данном случае это возможность без доплат пользоваться онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС. В рекламной кампании мы стремились не только рассказать об этой замечательной возможности для наших клиентов, но и показать приятную для нашего амбассадора мысль: после стольких лет рекламного сотрудничества с МТС наконец-то вышел сериал с участием Дмитрия в сервисе экосистемы.

Съемки проходили в Москве. Саундтрек в ролике — песня Леонида Агутина «Хоп Хей Лала-лей».

Рекламная кампания будет транслироваться на ТВ, ООН, в диджитал и в рамках нестандартных проектов.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Боднарюк Юлия
Менеджер проекта: Вера Гордеева

BBDO (агентство)

МТС BBDO Дмитрий Нагиев Kion
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