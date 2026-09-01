Все операторы «большой четверки» будут работать в малых населенных пунктах

На каждой базовой станции LTE в российских населенных пунктах численностью до 1 тыс. человек будут работать все четыре мобильных оператора: «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2. С 1 января 2027 года операторы будут обязаны совместно использовать оборудование связи. Об этом пишут «Ведомости».

Принудительный шеринг сетей будет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках федеральных трасс. Если в определенной локации есть доминирующий оператор, он обеспечит доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях.

Так, в населенных пунктах из 76 регионов «Мегафон» является владельцем инфраструктуры в 24 случаях, «Т2 Мобайл» (бренд Т2) — в 21, МТС — в 20, «Вымпелком» (бренд «Билайн») — в 11. Из 207 участков дорог «Т2-Мобайл» обслуживает оборудование 71 участка, «Мегафон» — 60, МТС — 50, «Вымпелком» — 26.

Если в определенной локации у оператора нет своего оборудования, он должен будет в течение 30 дней обратиться к владельцу инфраструктуры. А тот обязан заключить договор в течение 60 дней. Еще до 90 дней дается на запуск совместного шеринга базовых станций. В договоре необходимо прописать порядок расчетов и плату за доступ. Условия для всех подключающихся операторов будут равными.

О том, что Государственная комиссия по радиочастотам обязала «большую четверку» операторов обеспечить покрытие в малых населенных пунктах, стало известно в апреле.