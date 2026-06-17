Топ-менеджеры Volkswagen считают, что существование автоконцерна находится под угрозой

Большинство членов правления Volkswagen считают, что концерн переживает один из самых сложных периодов за всю истории. Как сообщает немецкий деловой журнал Manager Magazin со ссылкой на результаты внутреннего анонимного опроса руководства, шесть из девяти членов правления оценили ситуацию как угрожающую дальнейшему существованию компании, а еще трое назвали ее напряженной. Ни один из опрошенных не охарактеризовал положение автопроизводителя как стабильное.

По данным издания, опрос проводился в рамках оценки эффективности управления и уровня сплоченности руководства. Результаты показали высокий уровень обеспокоенности будущим Volkswagen среди топ-менеджеров концерна. Выводы исследования были включены в аналитический документ, подготовленный консультантами Boston Consulting Group для главы компании Оливера Блюме.

В конце 2025 года концерн впервые за 88 лет остановил производство автомобилей на заводе в Дрездене, который планируется преобразовать в исследовательский центр по разработке технологий искусственного интеллекта, робототехники и микроэлектроники. В сентябре 2025 года в Volkswagen заявили, что вложат до 1 млрд евро в ИИ.

При этом компания намерена сократить производственные мощности примерно на 730 тыс. автомобилей в год к 2028 году и уменьшить численность персонала на 50 тыс. человек к 2030 году.

Эксперты связывают сложности Volkswagen с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, замедлением спроса на электромобили в Европе после сокращения государственных субсидий и высокими производственными издержками в Германии.