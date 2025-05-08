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18+
08.05.2025 в 10:26

Военная драма «В списках не значился» возглавила российский прокат в первые майские праздники

Экранизация повести Бориса Васильева собрала более 235 млн рублей в дебютный уикенд

Военная драма «В списках не значился» стала лидером российского кинопроката в праздничные выходные, с 1 по 4 мая фильм собрал 235,4 млн рублей, показав один из лучших стартов для отечественных картин последних лет. Фильм режиссера Сергея Коротаева основана на повести Бориса Васильева и рассказывает о защитниках Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.

Картина стартовала в кинотеатрах за неделю до Дня Победы, что обеспечило ему высокую посещаемость и эмоциональный отклик аудитории. В главных ролях — Владимир Машков и Владислав Миллер.

По данным ЕАИС Фонда кино, к 5 мая совокупные сборы картины достигли почти 255 млн рублей. Это делает «В списках не значился» самым кассовым российским релизом праздничного периода. По оценке Proficinema, это третий результат в истории российского военного кино, уступающий только «Сталинграду» (2013) и «Т-34» (2019).

На втором месте по сборам оказался фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым (223,3 млн рублей), а на третьем — комедия «Батя 2. Дед» (104,1 млн). В целом, в первые дни мая российский прокат собрал 833,7 млн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года (681,2 млн рублей).

Аналитики отмечают, что успех «В списках не значился» подтверждает устойчивый зрительский интерес к патриотическим темам в отечественном кино, особенно в преддверии памятных дат.

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