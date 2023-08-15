Magnetto.pro: как работать с внешними ссылками в Telegram Ads

Telegram сегодня — не только мессенджер, но и полноценная площадка для продвижения бизнеса. Платформа Telegram Ads позволяет предпринимателям публиковать рекламные текстовые сообщения длиной до 160 символов. И если до сих пор ссылки в креативах могли вести только на каналы, посты или ботов внутри самого Telegram, то теперь пользователи смогут переходить по ним сразу на сайт компании. Как рекламодателям работать с новой функцией, Sostav рассказала команда Magnetto.pro.

Что новая функция значит для рекламодателей и рекламного рынка

Теперь можно добавить внешнюю ссылку в рекламном кабинете так же, как и привычные ссылки на каналы или ботов. Для создания рекламных кампаний по-прежнему необходимо указывать канал в поле URL. Если в тексте используется ссылка, то её нужно вставить в кнопку объявления «Открыть ссылку». При этом платформа запрещает использование сокращателей ссылок — модерация их не пропустит. Ожидается, что в скором времени Telegram Ads обновит платформу, и в поле URL можно будет вставить ссылку с UTM-меткой или через сервис сокращателей ссылок.

Для полного разбора новой функции наша команда подготовила видеообзор.

Рассмотрим плюсы для рекламодателей.

Короткий путь клиента. Пользователи могут моментально перейти на страницу товара или услуги и совершить целевое действие.

Возможность оптимизировать рекламные кампании на основе более точных данных. Аналитика посещаемости внешних сайтов позволяет оценить конверсию, охват аудитории и общий интерес к продукту или услуге.

Расширенный охват аудитории. Можно создавать кроссплатформенные кампании, объединяя рекламу в Telegram с другими каналами.

Потенциал для игровых и интерактивных механик, а также новые возможности для построения мультиканальных воронок.

Ограничения: какие внешние ссылки использовать нельзя

Telegram строго относится к рекламируемым ресурсам. Поэтому с целью защиты пользователей от мошенников запрещает размещать определённые ссылки.

Социальные сети. На данный момент нельзя рекламировать свой ресурс во «ВКонтакте», «Дзене» или WhatsApp. Само собой, запрещено размещать ссылки на страницы в Instagram или Facebook (соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, признанной экстремистской и террористической организацией в России).

UTM-метки. Также под запретом, потому что они портят внешний вид объявления и занимают слишком много места.

Требования к рекламируемым сайтам

Они такие же строгие, как и требования к рекламе в Telegram Ads в целом. Запрещается вести пользователей на мошеннические ресурсы, а также на сайты, которые рекламируют незаконные тематики, например: 18+ контент; торговля оружием, органами, людьми и так далее; казино и азартные игры. Сюда же относятся сайты, которые обещают моментальное обогащение, сомнительные психологические или физические практики и не приносят конкретной пользы потребителю.

Линар Сангатуллин, эксперт по рекламе в Telegram Ads, руководитель департамента по работе с Telegram Ads Magnetto.pro: Внешние ссылки — абсолютно новый этап развития рекламных возможностей в Telegram. Если раньше Telegram Ads воспринимался только как мессенджер, то теперь это полноценный рекламный сервис, который стоит наравне с «Яндекс.Директом» и «VK Ads». После ухода зарубежных рекламных платформ Telegram стал альтернативой для тысяч рекламодателей. С внедрением внешних ссылок их количество возрастёт кратно. Эта функция открывает перспективы для получения таргетированного трафика как для пользователей платформы, так и для тех, у кого ранее не было канала или бота в Telegram.

Выводы

Появление функции внешних ссылок — ключевое событие не только для Telegram, но и для рекламного рынка России и стран СНГ. Прямой переход пользователей на сайт с коммерческим предложением сократит путь конверсии, минимизирует потерю лидов и, как следствие, увеличит эффективность рекламных размещений. Если добавить к этому экономию финансовых, трудовых и временных ресурсов на развитие Telegram-каналов, необходимость в которых отпадает с введением внешних ссылок, то Telegram как площадка коммуникации с клиентами становится для компаний особенно интересной.

С появлением внешних ссылок сильно изменится портрет рекламодателя. Сейчас рекламируются преимущественно онлайн-образование, недвижимость и криптовалюты, то есть ниши, которые традиционно хорошо умеют работать с аудиторией Telegram. С обновлением платформы можно ожидать приток других сфер: e-commerce, маркетплейсы, сервисы, локальный бизнес и так далее. Придут и различные арбитражные команды. Белые офферы будут способствовать развитию на платформе рекламного рынка. С серыми Telegram и его партнёры будут бороться.

«Те, кто запустится раньше других, сможет получить дешёвый трафик по минимальному CPM. Но в какой-то момент из-за наплыва рекламодателей не все смогут выдерживать конкуренцию за CPM. Но это — нормальные рыночные условия», — добавляет Сангатуллин.

Таким образом, новая функция Telegram Ads существенно повлияет на рекламный рынок. В ближайшем будущем нас ждёт глобальное перераспределение бюджетов рекламодателей и серьёзное изменение медиаландшафта.