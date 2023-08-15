Magnetto.pro: как работать с внешними ссылками в Telegram Ads

Telegram сегодня — не только мессенджер, но и полноценная площадка для продвижения бизнеса. Платформа Telegram Ads позволяет предпринимателям публиковать рекламные текстовые сообщения длиной до 160 символов. И если до сих пор ссылки в креативах могли вести только на каналы, посты или ботов внутри самого Telegram, то теперь пользователи смогут переходить по ним сразу на сайт компании. Как рекламодателям работать с новой функцией, Sostav рассказала команда Magnetto.pro.
Что новая функция значит для рекламодателей и рекламного рынка
Теперь можно добавить внешнюю ссылку в рекламном кабинете так же, как и привычные ссылки на каналы или ботов. Для создания рекламных кампаний по-прежнему необходимо указывать канал в поле URL. Если в тексте используется ссылка, то её нужно вставить в кнопку объявления «Открыть ссылку». При этом платформа запрещает использование сокращателей ссылок — модерация их не пропустит. Ожидается, что в скором времени Telegram Ads обновит платформу, и в поле URL можно будет вставить ссылку с UTM-меткой или через сервис сокращателей ссылок.
Для полного разбора новой функции наша команда подготовила видеообзор.
Рассмотрим плюсы для рекламодателей.
- Короткий путь клиента. Пользователи могут моментально перейти на страницу товара или услуги и совершить целевое действие.
- Возможность оптимизировать рекламные кампании на основе более точных данных. Аналитика посещаемости внешних сайтов позволяет оценить конверсию, охват аудитории и общий интерес к продукту или услуге.
- Расширенный охват аудитории. Можно создавать кроссплатформенные кампании, объединяя рекламу в Telegram с другими каналами.
- Потенциал для игровых и интерактивных механик, а также новые возможности для построения мультиканальных воронок.
Ограничения: какие внешние ссылки использовать нельзя
Telegram строго относится к рекламируемым ресурсам. Поэтому с целью защиты пользователей от мошенников запрещает размещать определённые ссылки.
- Социальные сети. На данный момент нельзя рекламировать свой ресурс во «ВКонтакте», «Дзене» или WhatsApp. Само собой, запрещено размещать ссылки на страницы в Instagram или Facebook (соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, признанной экстремистской и террористической организацией в России).
- UTM-метки. Также под запретом, потому что они портят внешний вид объявления и занимают слишком много места.
Требования к рекламируемым сайтам
Они такие же строгие, как и требования к рекламе в Telegram Ads в целом. Запрещается вести пользователей на мошеннические ресурсы, а также на сайты, которые рекламируют незаконные тематики, например: 18+ контент; торговля оружием, органами, людьми и так далее; казино и азартные игры. Сюда же относятся сайты, которые обещают моментальное обогащение, сомнительные психологические или физические практики и не приносят конкретной пользы потребителю.
Линар Сангатуллин, эксперт по рекламе в Telegram Ads, руководитель департамента по работе с Telegram Ads Magnetto.pro:
Внешние ссылки — абсолютно новый этап развития рекламных возможностей в Telegram. Если раньше Telegram Ads воспринимался только как мессенджер, то теперь это полноценный рекламный сервис, который стоит наравне с «Яндекс.Директом» и «VK Ads». После ухода зарубежных рекламных платформ Telegram стал альтернативой для тысяч рекламодателей. С внедрением внешних ссылок их количество возрастёт кратно. Эта функция открывает перспективы для получения таргетированного трафика как для пользователей платформы, так и для тех, у кого ранее не было канала или бота в Telegram.
Выводы
Появление функции внешних ссылок — ключевое событие не только для Telegram, но и для рекламного рынка России и стран СНГ. Прямой переход пользователей на сайт с коммерческим предложением сократит путь конверсии, минимизирует потерю лидов и, как следствие, увеличит эффективность рекламных размещений. Если добавить к этому экономию финансовых, трудовых и временных ресурсов на развитие Telegram-каналов, необходимость в которых отпадает с введением внешних ссылок, то Telegram как площадка коммуникации с клиентами становится для компаний особенно интересной.
С появлением внешних ссылок сильно изменится портрет рекламодателя. Сейчас рекламируются преимущественно онлайн-образование, недвижимость и криптовалюты, то есть ниши, которые традиционно хорошо умеют работать с аудиторией Telegram. С обновлением платформы можно ожидать приток других сфер: e-commerce, маркетплейсы, сервисы, локальный бизнес и так далее. Придут и различные арбитражные команды. Белые офферы будут способствовать развитию на платформе рекламного рынка. С серыми Telegram и его партнёры будут бороться.
«Те, кто запустится раньше других, сможет получить дешёвый трафик по минимальному CPM. Но в какой-то момент из-за наплыва рекламодателей не все смогут выдерживать конкуренцию за CPM. Но это — нормальные рыночные условия», — добавляет Сангатуллин.
Таким образом, новая функция Telegram Ads существенно повлияет на рекламный рынок. В ближайшем будущем нас ждёт глобальное перераспределение бюджетов рекламодателей и серьёзное изменение медиаландшафта.