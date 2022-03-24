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24.03.2022 в 08:00

Власти вернулись к предложению обязать зарубежные сервисы платить за трафик

Эксперты предупреждают, что в этом случаи россияне лишаться последних работающих в стране ресурсов

Иностранные стриминговые и облачные сервисы в России могут обязать платить за трафик, направленный на абонентов российских операторов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Несмотря на уход значительной части иностранных стриминговых и облачных сервисов из России, Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи. В частности, министерство предлагает ввести услугу пропуска трафика данных от международных IT-компаний. Средства, собранные подобным образом, направят на поддержку и развитие отечественных компаний.

Сейчас планируется подготовить специальный закон. Ранее эта инициатива входила в дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. Идею обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства, предлагал «Ростелеком». Речь шла в первую очередь о трафике Google, Amazon, Facebook (соцсеть и владеющая ею Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Apple, Microsoft.

Эксперты отмечают, что после того, как Netflix, Microsoft, Amazon, Apple отказались работать в России, в стране значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp. Если мера будет введена, российские граждане останутся и без этих сервисов, считают они.

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