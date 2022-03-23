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23.03.2022 в 08:00

Netflix удалился из App Store и Google Play в России

Продлить подписку не удастся

Стриминговая платформа Netflix удалила свое приложение из App Store и Google Play в России. Теперь на платформах сервис не отображается, скачать его нельзя, пишет «Коммерсант».

В настоящее время доступ к контенту сервиса имеют доступ только пользователи, которые успели оплатить подписку. Однако продлить её не получится.

Ранее Netflix сообщил, что приостанавливает работу в России в связи с ситуацией на Украине. До этого стало известно, что компания приостановила работу над российскими оригинальными проектами. Кроме того, компания отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по российскому законодательству начиная с 1 марта.

Netflix вышел в Россию в начале 2016 года, в 2020 году запущена русскоязычная версия. Оператором сервиса на территории страны стала Национальная медиа группа (НМГ).

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