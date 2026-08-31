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31.08.2026 в 15:40

Власти утвердили условия запуска 5G в России

Операторы связи «большой четверки» смогут развернуть сети 5G на текущих LTE-частотах

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В Минцифры прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, на котором утвердили условия запуска сетей пятого поколения в России. Операторы связи «большой четверки» — «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 — смогут разворачивать сети 5G в имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G). Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Также операторы смогут применять работающие зарубежные базовые станции, установленные на сетях до 1 сентября 2026 года. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения.

«Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 получат по 90 МГц в полосе 4,63−4,99 ГГц без проведения аукционов. Это позволит разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы.

С 2027 года стартует поэтапный переход на российские базовые станции. Он должен завершиться к концу 2031 года.

Сети связи пятого поколения в диапазоне 4,63−4,99 ГГц запустят в популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Далее покрытие поэтапно расширят в течение трех лет.

5G мобильные операторы
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