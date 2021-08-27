Власти выделят 41 млн рублей на систему контроля нарушений в сфере персональных данных

Дочерняя структура Роскомнадзора объявила тендер на создание автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в интернете. Максимальная цена контракта от ФГУП «Главный радиочастотный центр» составила 41 млн руб. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 13 сентября. Итоги конкурса подведут 20 сентября. Согласно критериям оценки, наиболее важным является наличие у участника опыта разработки, развития или настройки систем мониторинга и открытых интернет-ресурсов. За 10 и более договоров с заказчиками конкурсант может получить 70 баллов из 100 по квалификационному критерию.

Подрядчик создаст автоматизированную систему — она будет проверять ресурсы различных организаций в интернете, среди которых: финансово-кредитные и страховые компании, коллекторские агентства, соцсети, операторы связи, интернет-магазины, транспортные и почтовые сервисы, медицинские и образовательные учреждения, а также другие организации. Технические параметры прописаны в документации тендера.

О том, что ведомство создаст такую систему, стало известно три месяца назад — в мае 2021 года. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он считает, что законодательство в сфере ответственности за использование персональных данных развито недостаточно.