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18.06.2021 в 06:50

Власти Петербурга выделят 15 млн рублей на создание TikTok-хауса

Проект стал победителем конкурса «Твой бюджет»

В Колпинском районе Петербурга построят новое пространство для молодежи с TikTok-хаусом, медиастудией и творческими мастерскими. На реализацию проекта, победившего в программе «Твой бюджет-2021», город выделит 15 млн рублей.

Авторы проекта отмечают, что устаревшая материально-техническая база досуговых учреждений Колпинского района не соответствует современным реалиям. Большая часть местной молодежи выезжает в центр города для проведения досуга. В инициативе предлагается сделать Колпино современным культурным центром с коворкинг-пространствами и креативными мастерскими.

Площадь будущего молодежного центра в Колпине составит 925,7 кв. м. Помимо коворкинга там предполагается открытие многофункционального зала для лекций, мастер-классов и концертов. Авторы хотели бы иметь в своем районе творческие мастерские, студии практических занятий и медиастудию. Также разработчики предлагают окрыть TikTok-хаус для реализации информационных проектов и создания позитивного контента в социальных сетях.

В мае прошлого года социальная сеть TikTok запустила «Фонд вдохновляющих креаторов». Площадка выделила на поддержку российских авторов 100 млн рублей.

TikTok
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