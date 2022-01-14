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14.01.2022 в 12:15

Власти отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Возможность посещать общественные места по результату ПЦР-теста сохранится

Кабмин и депутаты «Единой России» отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщают «РИА Новости».

В документ внесут ряд поправок. В частности, те, у кого нет QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое заболевание, смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста также после 1 февраля. В оригинальном законопроекте такая возможность предусматривалась только для граждан с медотводом от прививки.

Кроме того, Минздрав сможет установить сроки действия сертификата для россиян с медотводом, а военные и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заметил, что законопроект готовили в условиях распространения дельта-штамма COVID-19 и теперь его нужно пересмотреть исходя из новых условий.

Правительство подготовило два законопроекта по введению в России QR-кодов для посещения общественных мест и перемещений на поездах и самолётах — их внесли на рассмотрение в Госдуму 12 ноября 2021 года. Меры предполагалось ввести с февраля по июнь 2022 года.

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