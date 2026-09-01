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18+
01.09.2026 в 14:00

Власти Австралии сэкономили $100 млн, объединив медиазакупки у одного агентства

OMD заменила пять агентств

Правительство штата Новый Южный Уэльс заявило об экономии более $100 млн за три года после того, как объединило медиазакупки пяти агентств у одного поставщика — OMD. Об этом сообщает AdNews.

Контракт, заключенный в 2022 году, оценивается примерно в $70 млн в год и включает медиапланирование, стратегию и закупку рекламы для более чем 250 государственных кампаний ежегодно. Власти связывают экономию с консолидацией закупок, централизованным управлением и использованием данных.

Первоначально договор действовал до сентября 2025 года, после чего его дважды продлевали. Сейчас OMD остается единственным медиаагентством правительства Нового Южного Уэльса как минимум до сентября 2027 года. Власти не раскрыли фактический размер сэкономленных средств, подтвердив лишь достижение ранее заявленного целевого показателя.

Юлия Топольская
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