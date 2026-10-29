Владислав Иванов, «Рег.решения»: сайт — это инструмент, а не цель

Заказать сайт или запустить рекламу? Начать с точки на картах или развивать аккаунт в соцсетях? На эти вопросы нет универсального ответа — и именно это пугает всех, кто занимается развитием и продвижением бизнеса в онлайне. Владислав Иванов, коммуникационный директор «Рег.решений», объясняет, как преодолеть растерянность на старте и не потратить лишнего, чем опасна попытка внедрить все сразу, почему некоторым бизнесам можно обойтись без сайта и как нейропоиск меняет требования к диджитал-присутствию бренда. А еще — как использовать свободный час с пользой для бизнеса.

«Рег.решения» появились как отдельный бренд внутри «Рег.ру». Какую проблему предпринимателей вы заметили, что подтолкнуло к такому шагу?

«Рег.ру» существует на рынке более 20 лет, и мы уже довольно давно поняли, что стали для бизнеса первой точкой входа в диджитал и онлайн. Мы регистрируем домены, подключаем хостинг и помогаем запустить сайт. Но сам по себе домен предпринимателю и компании не нужен — ему нужно открыться, рассказать о своем деле и получить первые заказы. Значит, предлагать стоит не набор сервисов, а понятный маршрут от идеи до первых продаж.

Поэтому в 2025 году мы и запустили «Рег.решения». Это переход от логики «вот вам набор инструментов, разбирайтесь» к логике «у вас есть задача, и мы поможем ее решить». Причем с правом выбора: можно делать самостоятельно, а можно делегировать специалистам. Для малого бизнеса это особенно принципиально, потому что далеко не всегда в команде есть маркетолог, дизайнер и разработчик.

С какой болью приходят заказчики? И как вы переводите разговор от формального «сделайте сайт» к обсуждению того, что на самом деле нужно решить?

Я бы сказал, что приходят с проблемой стартовой неопределенности. Например, предприниматель понимает, что ему нужны клиенты из онлайна, но не знает, с чего начать. Сначала заказать сайт или запустить рекламу? Может быть, стартовать с карточки магазина в картах или заняться социальными сетями? Каждое направление требует времени и денег, и все боятся ошибиться на старте.

Как бывший продуктовый маркетолог, я всегда рекомендую начать с изучения клиентского пути. Где потенциальные покупатели ищут подобные товары или услуги и как принимают решение о покупке? Для кофейни важны карты, отзывы и актуальное меню, для студии маникюра — портфолио и возможность онлайн-записи, а для интернет-магазина — удобный каталог, оплата и доставка. После этого стоит создать собственную цифровую площадку, настроить аналитику и постепенно подключать продвижение.

Главное — не пытаться внедрить все инструменты одновременно.

Фиксированная цена, понятные сроки, один ответственный: чаще всего это кажется очевидным, но на рынке услуг встречается нечасто. Почему для предпринимателя именно эта предсказуемость оказывается решающей?

Предсказуемость, на мой взгляд, позволяет планировать бюджет, легче и быстрее принимать решения и сосредоточиться на развитии дела, а не на контроле каждого технического процесса. Для многих компаний, прежде всего малого бизнеса, неопределенность обходится дороже самой услуги. Поэтому важно заранее понимать, сколько стоит проект, что входит в услугу и когда будет результат.

Какие неочевидные задачи бизнеса вы закрываете? Например, то, о чем заказчик вспоминает уже после запуска, когда что-то пошло не так.

Предприниматели и владельцы компаний часто сосредоточены на запуске сайта и забывают о том, что происходит после публикации: о подключении аналитики, защите данных, корректной работе форм заявок, корпоративной почте или дальнейшем продвижении. Мы решаем эти задачи комплексно, чтобы сайт не просто существовал, а стабильно работал и приносил бизнесу пользу и клиентов.

Как вы относитесь к фразе «сайт нужен всем»? Есть ли бизнесы, которым на старте можно обойтись без него?

Я бы не был настолько категоричен. Небольшая кофейня или частный мастер вполне могут начать с карт, социальных сетей и мессенджеров: на старте важнее быстро проверить спрос и наладить контакт с первыми клиентами, чем тратить время на полноценный сайт. Но по мере развития бизнеса собственный сайт становится важным активом. Он помогает управлять коммуникацией с клиентами, собирать заявки в одном месте и снижать зависимость от сторонних площадок — соцсетей, карт, маркетплейсов, где правила игры задаете не вы.

Поэтому вопрос скорее не в том, нужен ли сайт вообще, а в том, на каком этапе развития бизнеса он принесет максимальную пользу. Иногда это старт, иногда — момент, когда бизнес вырос из соцсетей и готов выстраивать собственную площадку.

«Сайт под ключ» — флагман продуктовой линейки. Чем он отличается от конструктора, где все делаешь сам, и кому подойдет?

Все верно, конструктор дает возможности для самостоятельного создания сайта, а услуга «Сайт под ключ» позволяет делегировать эту работу профильным специалистам. Мы помогаем со структурой, дизайном, первичными настройками и запуском, чтобы руководитель компании мог сосредоточиться на своем бизнесе. Конечно, такая услуга подойдет прежде всего небольшим компаниям без собственных разработчиков и маркетологов.

В портфолио «Рег.ру» есть проекты для студий йоги, кондитерских, гончарных мастерских, клининговых компаний и других локальных бизнесов. При этом для простых задач и при наличии свободного времени конструктор может оказаться более рациональным решением.

Почему, по вашим наблюдениям, многие недооценивают инфраструктурные вещи и, например, корпоративную почту на своем домене часто откладывают на потом? Как это влияет на доверие клиентов и восприятие бизнеса?

Потому что на старте о ней чаще всего даже не думают. Предпринимателю кажется, что обычного почтового ящика достаточно — свою основную функцию он выполняет. Но корпоративная почта — это и вопрос имиджа, и инструмент профессиональной коммуникации. Адрес на собственном домене повышает узнаваемость компании, а отдельные ящики для сотрудников и подразделений помогают систематизировать обращения и управлять доступами. Это становится особенно важно, когда бизнес начинает расти.

Как раз для этого у нас есть услуга «Почта под ключ»: мы настраиваем корпоративную почту на домене компании, создаем ящики для сотрудников и подразделений и берем всю техническую часть на себя. Предпринимателю не нужно разбираться в настройках — он получает готовое решение.

Что, по вашему мнению, сейчас важнее всего для небольшого бизнеса в онлайне: сайт, присутствие в поиске, бренд, удобная коммуникация с клиентом? Как это меняет подход к запуску?

Это очень сложный вопрос, тяжело выделить что-то конкретное — многое зависит от вашей ниши и продукта. Вообще важно выстраивать полное цифровое присутствие: быть заметным там, где потенциальный покупатель ищет ваше решение, суметь вызывать доверие и дать удобный путь к покупке.

Особенно актуальным сегодня становится продвижение в нейропоиске, где значение имеет не только позиция сайта, но и качество, полнота и структурированность информации о компании. Я думаю, что сегодня еще не малую роль играет сам продукт и возможность формировать вокруг продукта сообщество или комьюнити.

Вы упомянули продвижение в нейропоиске. Что это такое уже сегодня и как это меняет работу малого бизнеса?

Поиск уже изменился. Все чаще пользователь получает готовый ИИ-ответ прямо в выдаче: часть аудитории не переходит на сайты вообще, а часть — только по ссылкам, которые попали в ответ нейросети. Для малого бизнеса это ощутимо.

Нейропоиск меняет требования к сайту и контенту: раньше рекламный бюджет окупался ростом переходов, а теперь отдача может падать при том же бюджете — из-за ИИ-ответов. Раньше боролись за позицию в выдаче, теперь задача — чтобы алгоритм выбрал именно ваш сайт как источник для ответа.

Поэтому мы запустили услугу по SEO- и GEO-оптимизации сайтов. Она помогает сделать сайт заметнее для нейропоиска и повысить шансы попасть в ответ — по определенным запросам эффект заметен уже после первого месяца настройки. Особенно важно для тех, у кого нет штатного SEO-специалиста.

Вы много работали с продуктовым маркетингом. Какое самое частое заблуждение у предпринимателей и компаний о запуске цифровых продуктов вы встречаете?

Часто встречается непонимание, что именно нужно и как это сработает. Любой инструмент работает только тогда, когда бизнес понимает свою аудиторию, ее потребности и ценность собственного предложения. Поэтому начинать стоит не с выбора инструмента, а с определения проблемы, которую он должен решить. Запускать все подряд — максимально нелогично, и эта проблема, к сожалению, очень распространенная.

Рекламщики и маркетологи часто жалуются, что бизнес не понимает, зачем платить за «упаковку» и продвижение. Как «Рег.решения» помогают бизнесу увидеть связь между продвижением и результатом — и что меняется, когда эта связь становится понятной?

«Рег.решения» выстраивают разговор через задачу, а не через инструмент. Мы не продаем «упаковку» как самоцель, а начинаем с вопроса: какая проблема у бизнеса? Если нужно, чтобы клиент нашел компанию и купил, то сайт, карточка на картах или реклама — не отдельные статьи бюджета, а шаги к одному результату. Когда бизнес видит этот путь целиком, разговор становится предметным. А что меняется, когда бизнес видит результат? Уходит спор про «дорого или дешево» — появляется критерий: это помогает клиенту купить или нет. Бизнес перестает бояться вкладываться в диджитал, потому что понимает, за что платит.

Представьте: у предпринимателя есть всего час свободного времени и небольшой бюджет на цифровую часть бизнеса. На что бы вы посоветовали потратить их в первую очередь?

Потратить этот час стоит на проверку того, насколько легко потенциальному клиенту найти бренд и совершить покупку. Пройдите путь клиента самостоятельно: проверьте актуальность информации в поиске и на картах, убедитесь, что сайт корректно открывается с телефона, формы заявок и кнопки работают, а контакты легко найти. Часто именно на этом этапе обнаруживаются мелочи, которые незаметны изнутри, но мешают клиенту купить.

Небольшой бюджет лучше направить на устранение конкретных препятствий для покупки, а не сразу вкладывать в рекламу. Иногда исправленная форма заявки или качественно оформленная карточка компании принесут больше пользы, чем запуск нового канала продвижения: реклама приводит людей, но если на пути к покупке есть преграды, часть из них просто уйдет.