Владимир Садовин возглавил «Делимобиль»

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») назначило бывшего главу торговой сети «Азбука Вкуса» Владимира Садовина генеральным директором компании. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ПАО.

С 2023 года Садовин входил в состав совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в качестве независимого директора. Топ-менеджер продолжит укреплять позиции «Делимобиля» на российском рынке каршеринга и сохранять темпы роста бизнеса за счет привлечения новых пользователей, увеличения автопарка и расширения деятельности на перспективные регионы присутствия.

После инвестиций в операционную инфраструктуру Владимир сфокусируется на повышении ее эффективности. В ПАО уверены, что Садовин сможет обеспечить выполнение актуальных стратегических целей компании в качестве гендиректора.

Владимир обладает более чем 20-летним управленческим опытом в компаниях потребительского рынка, включая продовольственный и непродовольственный сектор. Он начинал свою карьеру как директор по маркетингу в нескольких торговых организациях. В 2002 году был назначен руководителем маркетинговой дирекции в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», в 2004 году возглавил компанию. Под руководством Садовина «Азбука Вкуса» открыла 200 магазинов по России и увеличила годовой оборот до порядка 100 млрд руб.

С 2008 по 2020 год Владимир входил в состав совета директоров «Азбуки Вкуса», с 2019 по 2021 год — в состав совета директоров производителя бытовой техники и электроники Bork. В 2021−2022 годах топ-менеджер занимал пост директора по стратегическому развитию и маркетингу в торговой сети «Перекресток», затем — должность управляющего директора сети.

Основатель и ключевой акционер ПАО «Каршеринг Руссия» Винченцо Трани вернулся в совет директоров и стал его председателем.

Елена Бехтина, ранее занимавшая позицию гендиректора «Делимобиля», назначена председателем комитета по стратегии при совете директоров. Эксперт продолжит способствовать долгосрочному развитию «Делимобиля» и международных каршеринговых проектов ключевого акционера компании.

Ранее «Делимобиль» провел ребрендинг. Sostav рассказал, что изменилось в философии и визуальном оформлении бренда.