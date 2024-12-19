Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.

Президент ответит на вопросы граждан и журналистов. На прямую линию уже поступило более 1 млн запросов. Прием обращений от жителей страны начался 8 декабря и будет идти до начала трансляции.

Прямую линию будут транслировать телеканалы: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». Посмотреть еe можно будет в том числе и на их официальных сайтах. Помимо телевидения, пройдуeт также радиотрансляция на «Маяке», «Вести FM» и «Радио Россия». Подключатся к трансляции и соцсети: еe будут вести в официальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого, трансляция будет вестись через Telegram — в официальном канале Кремля и каналах новостных агентств.

Первая прямая линия с президнтом состоялась в 2001 году и проводилась 17 раз до 2020 г., в том числе в годы премьерства. В прошлом году итоговая пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, собрала у экранов 10,7% россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.