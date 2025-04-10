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10.04.2025 в 05:40

Владельцы Stardogs запускают сеть «Ура! Шаурма»

Первые точки откроются уже в этом году

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Компания «Макрон», управляющая сетью по продаже хот-догов Stardogs открывает точки «Ура! Шаурма от Стардогс». На первом этапе она будет разворачиваться в Москве и Подмосковье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по маркетингу Stardogs Ирину Ложкину.

В конце марта сеть подала заявку в Роспатент. Товарный знак будет зарегистрирован в том числе по товарным классам, связанным с ресторанным бизнесом. Под этим брендом будут запускаться новые торговые точки с шаурмой.

«В этот нейминг заложена целая идея: создать шаурму, которая наконец-то не разочарует. Будет вкусной, безопасной, с гарантией стабильного качества», — заявила Ложкина, добавив, что пилотные точки будут открыты уже в 2025 году.

«Ура! Шаурма» может быть также быть представлена также в уже действующих кафе Stardogs, но в качестве отдельной концепции. Сеть планируется развивать как самостоятельно, так и по франшизе.

Потенциал рынка по продаже шаурмы «в разы больше», чем у стритфуда с его хот-догами, считает представитель Stardogs.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает возможный объем инвестиций в открытие одной точки по продаже шаурмы в сумму от 5 млн руб. По его словам, запрос «на качественный и системный» продукт у потенциальных франчайзи есть. Однако напоминает, что в текущем году планируется утверждение ГОСТа на шаурму, чтоужесточит требования к ее качеству.

шаурма Stardogs
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