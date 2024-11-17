Владельцам московских ресторанов разрешили оставить летние веранды на зиму

Власти Москвы разрешили владельцам баров и ресторанов не разбирать летние веранды после окончания сезона и использовать их круглогодично, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

При этом заведения обязаны обеспечивать безопасность веранд, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники. Если эти правила не будут соблюдаться, власти вправе принять решение о демонтаже веранд.

По мнению властей, возможность сохранить сезонные веранды снизит финансовую нагрузку на заведения общепита, владельцы смогут избежать расходов на осенний демонтаж и весенний монтаж конструкций.

Впервые такую меру поддержки, но без права эксплуатации конструкций реализовали в зимний период 2022/2023 года. Тогда ею воспользовались владельцы 276 сезонных веранд. А в зимнем сезоне 2023/2024 года — уже 310. Этой зимой веранды впервые смогут продолжить работу.