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18+
09.07.2026 в 12:45

Владелец Uniqlo получил рекордную прибыль

Fast Retailing нарастила прибыль почти на 46%

Японская Fast Retailing, владеющая сетью Uniqlo, отчиталась о сильных финансовых результатах за квартал и повысила прогноз на весь финансовый год. Операционная прибыль компании за три месяца, завершившихся в мае, выросла на 45,7% — до 213,8 млрд иен ($1,32 млрд), значительно превысив ожидания аналитиков.

На фоне успешного квартала компания повысила прогноз годовой операционной прибыли с 700 млрд до 730 млрд иен. Если цель будет достигнута, Fast Retailing зафиксирует рекордную прибыль пятый год подряд.

Компания продолжает активно развивать бизнес в Европе и Северной Америке, снижая зависимость от китайского рынка, где у Uniqlo работает почти 900 магазинов. При этом спрос в Китае остается слабым, поэтому ретейлер продолжает оптимизировать сеть, закрывая часть торговых точек.

Несмотря на сложности с логистикой, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, и рост затрат на перевозки и сырье, Fast Retailing удалось показать результаты выше ожиданий. Дополнительную поддержку бизнесу в Японии оказывает высокий туристический спрос, который сохраняется благодаря слабому курсу иены.

В 2022 году компания Fast Retailing приостановила деятельность в России и закрыла все 50 магазинов Uniqlo. В 2023 году компания расторгла договоры аренды большинства российских магазинов. По данным CDEK.Shopping, бренд Uniqlo стал лидером у россиян среди заказов зимней одежды из-за рубежа. Так, каждый третий (32,97%) предмет женской верхней одежды, заказанный из-за границы, приходится на японский бренд.

Юлия Топольская
Uniqlo
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