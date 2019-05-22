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22.05.2019 в 09:35

Владелец приложения TikTok хочет запустить конкурента для Spotify и Apple Music

Он ориентируется на рынки развивающихся стран

Depositphotos

ByteDance Ltd., владелец популярного видео приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который сможет составить конкуренцию популярным Spotify и Apple Music, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, ByteDance рассчитывает на широкое распространение нового сервиса в бедных странах, где платные сервисы не пользуются популярностью У компании уже есть права на два крупнейших индийских лейбла — T-Series и Times Music.

Планируется, что приложение не станет очередным клоном уже существующих. Возможно, новый сервис заработает уже осенью текущего года, но официальной информации об этом пока нет.

TikTok — это приложение, которое стало очень распространенным в Индии. Несмотря на судебные попытки запретить его за сбор данных о несовершеннолетних, доступ к нему ограничен на долгое время так и не был.

TikTok
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