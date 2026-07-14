Владелец крабового бизнеса вложился в фитнес-снеки

Совладелец Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский стал основным владельцем производителя фитнес-снеков Nattys. Его структуры получили 70% в ООО «Нуттис», выпускающем арахисовую пасту и протеиновые батончики, сообщает «Коммерсант».

Еще 30% осталось у Юлианы Николаевой, которая сократила свою долю в рамках сделки. Покупка прошла в интересах инвестиционной компании «Алфин Фуд», специализирующейся на вложениях в пищевую промышленность и потребительский сектор. Сумма сделки не раскрывается.

Представители компании сообщили, что новые инвестиции будут направлены на развитие производства, автоматизацию мощностей в Москве и запуск новых линий.

Nattys работает с 2016 года, ее продукция представлена в крупных торговых сетях и на маркетплейсах. По данным СПАРК, выручка компании в 2025 году составила 433 млн руб., увеличившись на 6,1% за год, однако бизнес завершил год с чистым убытком в 38,1 млн руб.

Эксперты отмечают, что для инвестора ценность может представлять узнаваемость бренда, рецептуры и партнерские отношения с ретейлерами.

Интерес к рынку протеиновых батончиков связан с его потенциальной высокой доходностью и возможностью премиального позиционирования. По оценке участников рынка, оборот сегмента растет, однако темпы увеличения замедляются из-за снижения потребительского спроса и усиления конкуренции. Несмотря на это, инвесторы продолжают рассматривать фитнес-снеки как перспективное направление для развития.

Ранее производитель БАДов и витаминов Supplement Group купил 80%-ю долю в компании «Здоровая планета», выпускающей десерты Jump.