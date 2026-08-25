Владелец брендов Baskin Robbins и Dunkin' хочет выйти на IPO до конца года

Один из крупнейших операторов сетей быстрого питания в мире Inspire Brands (бренды Arby's, Baskin Robbins, Dunkin' и другие) может выйти на IPO в конце этого года. При этом первичное публичное размещение акций Inspire Brands в США может быть перенесено на начало 2027 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В мае сообщалось, что Inspire Brands конфиденциально подала заявку на размещение акций, поскольку рынок потребительского IPO набирает обороты после вялого 2025 года. В ходе IPO компания может привлечь около $2 млрд.

Inspire Brands была основана в Атланте в 2018 году частной инвестиционной компанией Roark Capital. Холдинг насчитывает 33 тыс. ресторанов. В 2020 году Inspire Brands приобрела Dunkin' Brands за $11,3 млрд, совершив одну из крупнейших сделок в ресторанной индустрии.