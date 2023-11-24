«ВкусВилл» выпустил сыр «Валера» в честь своего бывшего сотрудника

Во «ВкусВилле» появился лимитированный сыр. Продукт создан в честь экс-управляющего информацией ритейлера и основателя системы управления Beyond Taylor Валерия Разгуляева. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «ВкусВилл».

Разгуляев пришёл на работу в компанию в 2011 году, тогда он был управляющим по расчёту заказов. Спустя некоторое время стал управляющим информацией. Валерий был одним из первых, кто внедрил самоуправление, которое работает во «ВкусВилле» по сей день.

Разгуляев покинул компанию в декабре 2022 года, перейдя в Beyond Taylor. Сотрудники решили отблагодарить Валерия за 11 лет работы. Так, в разработке появился сыр под кодовым названием «Валера». Это твёрдый слегка острый сыр, срок созревания которого составляет от четырёх месяцев.

«На упаковке изображён сам Валера Разгуляев: дизайнеры "ВкусВилла" выбрали одну из его фотографий и вручную превратили в рисунок, который и был нанесён на упаковку», — рассказали в пресс-службе компании.

Сыр «Валера» выпущен ограниченным тиражом. Его можно купить в онлайне и офлайн-магазинах до конца декабря.