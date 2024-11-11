Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Doing Great Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2024 в 14:20

«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики в Москве

Ретейлер тестирует новый для себя формат торговых точек

«Вкусвилл» запустил первый специализированный магазин косметики и товаров для дома под названием «ВкусВилл Красиво». Торговая точка открылась в Москве на улице Анны Ахматовой в ЖК «Городские истории». Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

«Новый формат создан, чтобы предложить покупателям уникальный ассортимент и дополнительный сервис подбора косметической продукции», — уточнили в компании.

В ассортименте магазина свыше 1,7 тыс. товарных позиций. Среди них — уходовые средства, бытовая химия под собственной торговой маркой «ВкусВилл», а также товары популярных брендов. Кроме того, проект открывает новую категорию для компании — декоративная косметика.

«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики в Москве «Вкусвилл» открыл первый магазин косметики в Москве «Вкусвилл» открыл первый магазин косметики в Москве

«ВкусВилл Красиво» — тестовый проект, реализуемый сотрудниками в рамках развития внутреннего предпринимательства в компании.

«Сейчас проект в стадии проверки гипотезы ценности, на основе анализа качественных и экономических метрик будет принято решение о дальнейшем развитии», — подчеркнули во «Вкусвилле».

В сентябре сообщалось, что «Вкусвилл» планирует открыть магазин косметики под названием «Вкусвилл Красиво». Тогда компания занималась подбором сотрудников для торговой точки.

ВкусВилл «Вкусвилл Красиво» ретейлер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.