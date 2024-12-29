«Вкусно — и точка» запустила Супер Бокс с Антоном Шастуном

«Вкусно — и точка» запустила в продажу новую коллекцию Супер Бокса, созданную совместно с комиком Антоном Шастуном.

Супер Бокс доступен в двух форматах: «Для тебя» и «Биг Супер Бокс». Помимо Комбо Обеда, каждый набор включает сувенир из новой коллекции — один из 16 эксклюзивных брелоков, некоторые из них были разработаны совместно с Антоном Шастуном.

В набор «Для тебя» входят Гамбургер, Чизбургер или Чикенбургер, маленький Картофель Фри или Гранд Фри, Вишневый пирожок, а также маленький напиток. В «Биг Супер Боксе» гостям доступны те же блюда, а также четыре наггетса.

Также брелоки дадут возможность принять участие в специальном конкурсе-промоакции, покупатели получат возможность выиграть различные подарки и главный приз — 1 млн рублей.

Супер Бокс пользуется большой популярностью у молодой аудитории, предыдущие запуски были посвящены коллаборации с Егором Кридом и Хеллоу Китти.