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18+
07.06.2025 в 14:26

«Вкусно — и точка» отпраздновала трехлетие выпуском коллекционных игрушек

Сеть представила набор с фигурками культовых продуктов бренда

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» отметила свое трехлетие запуском праздничной линейки комбо-наборов с коллекционными игрушками. С 4 июня во всех заведениях сети в России стартовали продажи KIDS Комбо и Праздничного Комбо, в каждом из которых гостям доступна одна из 12 уникальных фигурок, изображающих самые популярные блюда бренда.

В коллекцию вошли миниатюрные версии культовых позиций меню — от картофеля фри и чизбургера до коктейля и наггетсов. Кроме того, гостей ждут и другие сюрпризы. Счастливчикам попадутся коллекционные миниатюры Биг Хит. В общем тираже игрушек всего 128 фигурок: 3 золотых, 75 серебряных и 50 цвета розового золота. Каждая из них будет давать специальный приз: месячный запас бургеров, скидки на продукты и баллы лояльности.

По словам представителей компании, новая акция приурочена к дате основания бренда и призвана стать «ярким жестом благодарности» гостям, оставшимся лояльными за три года.

Сеть «Вкусно — и точка» основана летом 2022 года после ухода McDonald’s с российского рынка. За три года компания открыла более 950 ресторанов, расширив присутствие не только в России, но и в Беларуси.

«Вкусно — и точка» отпраздновала трехлетие выпуском коллекционных игрушек «Вкусно — и точка» отпраздновала трехлетие выпуском коллекционных игрушек «Вкусно — и точка» отпраздновала трехлетие выпуском коллекционных игрушек «Вкусно — и точка» отпраздновала трехлетие выпуском коллекционных игрушек
Вкусно – и точка
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