«Вкусно — и точка» отпраздновала трехлетие выпуском коллекционных игрушек

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» отметила свое трехлетие запуском праздничной линейки комбо-наборов с коллекционными игрушками. С 4 июня во всех заведениях сети в России стартовали продажи KIDS Комбо и Праздничного Комбо, в каждом из которых гостям доступна одна из 12 уникальных фигурок, изображающих самые популярные блюда бренда.



В коллекцию вошли миниатюрные версии культовых позиций меню — от картофеля фри и чизбургера до коктейля и наггетсов. Кроме того, гостей ждут и другие сюрпризы. Счастливчикам попадутся коллекционные миниатюры Биг Хит. В общем тираже игрушек всего 128 фигурок: 3 золотых, 75 серебряных и 50 цвета розового золота. Каждая из них будет давать специальный приз: месячный запас бургеров, скидки на продукты и баллы лояльности.

По словам представителей компании, новая акция приурочена к дате основания бренда и призвана стать «ярким жестом благодарности» гостям, оставшимся лояльными за три года.



Сеть «Вкусно — и точка» основана летом 2022 года после ухода McDonald’s с российского рынка. За три года компания открыла более 950 ресторанов, расширив присутствие не только в России, но и в Беларуси.