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18+
06.04.2025 в 16:18

«Вкусно — и точка» и «Твое» выпустили совместную коллекцию одежды

Капсула разработана дизайнером Никитой Куском

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» и российский бренд одежды «Твое» представили лимитированную капсульную коллекцию, разработанную совместно с художником Никитой Куском. Коллаборация стала частью весенней маркетинговой кампании и ориентирована на молодую аудиторию, близкую к поп-культуре и уличной моде.

Коллекция состоит из девяти предметов: футболок, шорт, банданы, шоппера и носков. Все изделия украшены яркими авторскими принтами, вдохновленными визуальным стилем «Вкусно — и точка»: изображения картофеля фри, бургеров и напитков выполнены в характерной эстетике Куска, известного своей работой с визуальной иронией и символическим переосмыслением массовой культуры.

«“Вкусно — и точка” и “Твое” — яркие и заметные бренды, поэтому мы хотели, чтобы дизайн одежды соответствовал этому духу. Никита Кусок смог творчески обыграть это, сохранив свой стиль», — отметила Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка».

С 1 апреля коллекция доступна в розничных магазинах «Твое» по всей России. Кроме того, в рамках акции «Стикермания» пользователи приложения «Вкусно — и точка» смогут выиграть комплекты одежды. Специальные витрины с коллекцией появились во флагманских ресторанах сети в Москве и Нижнем Новгороде.

«Вкусно — и точка» и «Твое» выпустили совместную коллекцию одежды «Вкусно — и точка» и «Твое» выпустили совместную коллекцию одежды «Вкусно — и точка» и «Твое» выпустили совместную коллекцию одежды
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