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26.05.2025 в 13:20

«Вкусно — и точка» тестирует мобильный формат общепита на базе фудтрака

Пилотная точка открылась в Мытищах. Проект реализуется совместно с MOBITRUCK

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Сеть предприятий общественного питания «Вкусно — и точка» запускает новую концепцию мобильного обслуживания на базе передвижного фудтрака. Первое предприятие в таком формате начало работу в тестовом режиме на территории торгово-развлекательного комплекса «Красный Кит» в городе Мытищи. Об этом Sostav сообщили в компании.

Мобильная точка представляет собой два соединенных между собой трейлера общей площадью 40 квадратных метров. Монтаж и демонтаж конструкции занимают около трех часов. Как уточнили в компании, за счет высокой мобильности фудтрак может быть оперативно перемещен в различные локации, включая территории, где размещение стационарных объектов невозможно или экономически нецелесообразно.

Проект реализуется при участии компании MOBITRUCK и использует модель MT8x2. Для функционирования фудтрака требуется лишь подключение к электричеству, водоснабжению и канализации. Площадка установки не требует специальной подготовки или получения разрешений на строительство.

Гостям мобильного предприятия будет доступно сокращенное меню с самыми популярными позициями: бургерами и роллами с говядиной и курицей, картофелем фри, куриными стартерсами, напитками, пирожками и соусами. Как подчеркивают в компании, все процессы хранения и приготовления пищи соответствуют стандартам, принятым в классических точках сети.

Ранее «Вкусно — и точка» представила коллекцию плюшевых игрушек — персонажей мультсериала «Смешарики», созданного группой компаний «Рики».

фудтрак Вкусно – и точка MOBITRUCK
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