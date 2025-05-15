«Смешарики» в «Кидз Комбо»: «Вкусно — и точка» представила коллекцию плюшевых игрушек

В детских наборах «Кидз Комбо» с 20 мая появятся игрушки с персонажами мультсериала «Смешарики», созданного группой компаний «Рики». Тираж плюшевых героев — Кроша, Нюши, Ежика, Бараша, Лосяши, Совуньи и Биби — ограничен. Об этом Sostav рассказали в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

Дарья Назаркина, старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке «Вкусно — и точка»: «Смешарики» стали культурными героями для нескольких поколений детей. Яркие персонажи, добрые истории и глубокие смыслы учат детей важным ценностям, и мы рады, что они стали частью нового «Кидз Комбо».

Для детей также будет доступна аркадная онлайн-игра, где они смогут помочь героям зарабатывать очки, прыгать на плюшевых пуфах, преодолевать препятствия и собирать продукты, чтобы дойти до финишной прямой. QR-код для перехода на онлайн-игру расположен на упаковке «Кидз Комбо».

Юлия Немчина, гендиректор ГК «Рики»: За два десятка лет на проекте выросло уже несколько поколений. И мы рады, что это партнерство объединит за одним столом целые семьи, которые одинаково любят наших героев. «Смешарики» — это не просто мультфильм, это вселенная, где каждый находит для себя что-то близкое и родное. Уверена, что эта коллекция будет пользоваться огромным успехом, а также порадует детей в преддверии окончания учебного года.

Ранее Юлия Немчина дала интервью Sostav, где рассказала, как завоевать внимание зрителя в эпоху клипового мышления и должны ли мультфильмы воспитывать.