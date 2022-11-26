Как посетители «Вкусно — и точка» оценили новый дизайн упаковки фастфуда

В июне бывшие рестораны сети McDonald’s открылись под брендом «Вкусно — и точка». В начале запуска посетители фастфуда получали заказы в простой двухцветной упаковке — тогда брендинг вызвал волну возмущений в сети. В конце сентября рестораны представили новый долгожданный дизайн. Команда Tiburon Research решила узнать отношение потребителей к обновленному дизайну упаковки. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

В онлайн-опросе на платформе Fastuna приняли участие 200 человек, среди которых было 50% женщин и 50% мужчин разных возрастных групп от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают в городах-миллиониках, из них 66 человек — в Москве.

Респонденты из онлайн-панели получили ссылку на опрос по электронной почте. Изучив изображение, они отвечали на вопросы из анкеты. Команда Tiburon Research предложила оценить дизайн упаковки по 9 параметрам: заметно, понятно, нравится, уникально, актуально, доверяю, хочу узнать больше, куплю по цене, расскажу другим.

Упаковка получила 56 баллов из 100. В сравнении с другими продуктовыми дизайнами, протестированными на Fastuna за всё время, результат оказался ниже среднего.

Все параметры, кроме «понятно» оказались в «красной зоне», что говорит о неудовлетворенности многих потребителей обновленным дизайном. 57% респондентов ответили, что им нравится новая упаковка. Они назвали дизайн привлекательным и похвалили выбор цветов. Однако упаковка не показалась людям оригинальной, только 42% поставили высокую оценку уникальности дизайна.

Среди участников исследования именно респонденты в возрасте от 18 до 24 лет поставили самые высокие оценки по девяти параметрам. Они отметили, что новый дизайн упаковки им нравится и является актуальным.

В подгруппе от 45 до 60 лет оценки по большинству параметров значимо ниже среднего. Например, лишь 37% представителей старшего поколения положительно оценили новый дизайн упаковки.

Несмотря на невысокие оценки новой упаковки, 73% респондентов отметили, что такой дизайн подходит сети «Вкусно — и точка». Большинство респондентов узнает бренд по упаковке: 80% людей вспомнили название ресторана, опираясь лишь на его дизайн и логотип, что говорит о высоком уровне узнаваемости фирменного стиля. Другие респонденты не смогли идентифицировать бренд, путали слова, называя созвучные. Среди вариантов встретились «Точка и точка», «Точно и точка», «Вкусная дочка», «Быстро и точка».

Хотя аудитория невысоко оценила новый дизайн упаковки, популярность ресторана быстрого питания не снизилась. В Tiburon Research опросили россиян, какие фастфуды они посещали (или заказывали еду) за последний месяц. В опросе «Вкусно — и точка» вместе с KFC и Burger King с большим отрывом заняли первые три места по популярности.