«ВКонтакте» оказалась самой популярной соцсетью среди россиян

Если бы осталась всего одна социальная сеть, то каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы это была «ВКонтакте». Эта соцсеть наиболее популярна среди охранников и менеджеров по закупкам, сообщается в исследовании SuperJob, поступившем в Sostav.

В поставленных медиаусловиях скрасить свой досуг с помощью Instagram хотели бы 17% опрошенных. Ее чаще всех предпочитают маркетологи (35%) и менеджеры по работе с клиентами (29%).

YouTube выбрали 14% респондентов. При этом мужчины вдвое чаще женщин оставили бы только YouTube (20% против 10%). Видеохостинг наиболее удобен продавцам (26%) и менеджерам по продажам (25%).

Все остальные соцсети заметно отстают от тройки лидеров: «Одноклассники» предпочли бы 6% россиян, Facebook — 3%, TikTok — 2%. Убежденных пользователей «Одноклассников» больше всего среди охранников (24%) и водителей (11%), Facebook чаще всех выбирали бы дизайнеры (15%) и экономисты (8%), а TikTok — воспитатели (5%).

Лишь один человек из 100 продолжил бы использовать Twitter. А 23% россиян сообщили, что вообще не нуждаются ни в одной социальной сети. Среди них больше всего среди менеджеров по логистике (50%) и программистов (42%).

Поклонников «ВКонтакте», Instagram и TikTok больше всего среди молодежи до 24 лет, тогда как «Одноклассники» и Facebook, напротив, чаще предпочитают россияне от 45 лет. Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто хотел бы пользоваться Facebook.

Ранее ВЦИОМ также назвал «ВКонтакте» самой популярной соцсетью в России. ее выбрали 48% респондентов. По данным опроса, в первую пятерку по популярности также вошли Instagram (39%), YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%).