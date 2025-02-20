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18+
20.02.2025 в 05:40

«ВКонтакте» обогнала YouTube по объему рекламы у блогеров

Совокупно площадки заняли 70% рынка инфлюенс-маркетинга

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По итогам 2024 года «ВКонтакте» обогнал YouTube по объему рекламных бюджетов на рынке инфлюенс-маркетинга. Площадки соответственно заняли 40% и 30% рынка, который оценивается в 44 млрд руб. (рост на 37%). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Digital Church.

15% рынка заняла Instagram (запрещена в Россиии, принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), остальные 10% приходится совокупно на Telegram, Rutube, «Одноклассники» и Yappy. Несмотря на уверенный рост отечественных платформ, они пока не в состоянии обеспечить рекламодателям ту аудиторию, которая доступна на ведущих зарубежных ресурсах, отмечается в исследовании.

По итогам прошлого года основную долю рынка снова заняли семейные и детские блогеры. Наиболее востребованными форматами оказались эксклюзивные вертикальные видео. Следом по популярности идет горизонтальный видеоформат, который постепенно теряет свои позиции, а за ним идут фотопосты, текстовые публикации, истории и стримы.

Эксперты отмечают, что многие инфлюенсеры дублируют контент на нескольких площадках, поэтому сложно вычислить долю, которая приходится на YouTube или Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), поскольку реклама обычно продается в пакете с Telegram, Rutube и «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что к концу 2024 году российские компании перестали рекламироваться у иноагентов. За год они купили размещения на 46,72 млн руб. — практически вся указанная сумма зарегистрирована в реестре в период до 22 марта.

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