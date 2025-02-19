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19.02.2025 в 05:40

К концу 2024 году российские компании перестали рекламироваться у иноагентов

Продолжают размещаться VPN-сервисы и юридические фирмы, зарегистрированные не в РФ

В 2024 году российские компании купили рекламу у иноагентов на 46,72 млн руб. Это в пять раза меньше, чем годом ранее, когда аналогичный показатель составил 264,4 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Такая информация внесена в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Всего за прошлый год в него внесены сведения о размере рекламных бюджетов на продвижение товаров или услуг у 11 таких блогеров. При этом практически вся указанная сумма зарегистрирована в реестре в период до 22 марта, когда вступил в силу пакет поправок, запрещающих распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. После этого рекламу размещали только у трех блогеров с указанным статусом на 27 тыс. руб.

Спрос на рекламу у иноагентов до сих пор формируют компании с юрлицами, зарегистрированными не в России, в том числе VPN-сервисы, юридические фирмы, которые помогают оформлять документы при эмиграции, зарубежные агентства недвижимости, образовательные платформы, специализирующиеся на изучении иностранных языков.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) подтвердили, что у большинства популярных блогеров-иноагентов во втором полугодии 2024 года рекламные доходы сильно снизились или вообще исчезли. Например, полностью доходы от рекламы «выпали» у Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иноагентом), у писателя Евгения Понасенкова (признан Минюстом иноагентом) и журналиста Алексея Пивоварова (признан Минюстом иноагентом). Однако у журналиста Юрия Дудя (признан Минюстом иноагентом) рекламные доходы, наоборот, выросли на 91,6% до 87 млн руб.

Ранее участники рынка прогнозировали, что новый закон о запрете рекламы у блогеров-иноагентов временно сократит их доходы. Падение может составить 50−80%. Однако через полгода они найдут способы их восстановить.

реклама у иноагентов
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