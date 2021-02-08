Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.02.2021 в 16:30

«ВКонтакте» обновила структуру маркетинга и PR

В команде появились три новых директора

Социальная сеть «ВКонтакте» изменила структуру маркетинга и PR компании. В команде появился новый директор по маркетингу, директор по партнерствам и директор по стратегическим проектам, сообщает пресс-служба соцсети.

Иван Смелянский

Новым директором по маркетингу «ВКонтакте» стал Иван Смелянский. Ранее эту позицию занимал Александр Круглов — с 2020 года он стал заместителем CEO по стратегии и бизнесу. Смелянский прежде возглавлял маркетинг VK Combo, а до «ВКонтакте» отвечал за маркетинг в «Яндекс.Еде» и Yota. В новой роли он вместе с командой сфокусируется на развитии и продвижении VK в качестве единой платформы для решения задач пользователей, на привлечении новой аудитории, продвижении различных сервисов социальной сети и развитии бренда.

Зера Черешнева

Зера Черешнева станет директором по стратегическим проектам внутри PR-команды «ВКонтакте». Она будет отвечать за создание и продвижение масштабных имиджевых проектов в digital-среде.

Константин Сидорков

Константин Сидорков займет позицию директора по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group. Он будет работать с лейблами и артистами, представленными во всех музыкальных сервисах экосистемы — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и BOOM. Также он продолжит заниматься организацией VK Fest. Сидорков работал «ВКонтакте» с 2014 года, с 2019 года был директором по стратегическим коммуникациям VK.

Екатерина Якушева

Екатерина Якушева продолжит руководить командой партнерского маркетинга в должности директора по партнерствам. Екатерина будет управлять взаимодействием с партнерами для достижения маркетинговых целей компании.

ВКонтакте
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.