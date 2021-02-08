«ВКонтакте» обновила структуру маркетинга и PR

Социальная сеть «ВКонтакте» изменила структуру маркетинга и PR компании. В команде появился новый директор по маркетингу, директор по партнерствам и директор по стратегическим проектам, сообщает пресс-служба соцсети.

Новым директором по маркетингу «ВКонтакте» стал Иван Смелянский. Ранее эту позицию занимал Александр Круглов — с 2020 года он стал заместителем CEO по стратегии и бизнесу. Смелянский прежде возглавлял маркетинг VK Combo, а до «ВКонтакте» отвечал за маркетинг в «Яндекс.Еде» и Yota. В новой роли он вместе с командой сфокусируется на развитии и продвижении VK в качестве единой платформы для решения задач пользователей, на привлечении новой аудитории, продвижении различных сервисов социальной сети и развитии бренда.

Зера Черешнева станет директором по стратегическим проектам внутри PR-команды «ВКонтакте». Она будет отвечать за создание и продвижение масштабных имиджевых проектов в digital-среде.

Константин Сидорков займет позицию директора по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group. Он будет работать с лейблами и артистами, представленными во всех музыкальных сервисах экосистемы — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и BOOM. Также он продолжит заниматься организацией VK Fest. Сидорков работал «ВКонтакте» с 2014 года, с 2019 года был директором по стратегическим коммуникациям VK.

Екатерина Якушева продолжит руководить командой партнерского маркетинга в должности директора по партнерствам. Екатерина будет управлять взаимодействием с партнерами для достижения маркетинговых целей компании.