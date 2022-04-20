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20.04.2022 в 07:20

VK закрывает сервис «VK Работа»

Сотрудники сервиса усилят другие направления холдинга

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Сервис для поиска работы «VK Работа» закрывается. Сотрудники перейдут на другие направления холдинга, сообщается в пресс-релизе VK.

Компания пообещала, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены. Сотрудники перейдут в другие «системообразующие» проекты и продукты VK, в том числе во «Вконтакте», «VK Звонки» и «VK Видео».

В пресс-службе компании отметили, что в марте 2022 года спрос на сервисы VK существенно увеличился, что потребовало расширения функциональности сервисов и качественной клиентской поддержки. Так, ежемесячная аудитория соцсети превысила 100 млн пользователей, а количество клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса достигло 2,4 миллиона компаний. Присоединение команды «VK Работа» к системообразующим проектам и продуктам VK позволит сфокусироваться на ключевых направлениях и сократит время запуска новых функций для пользователей и клиентов.

Алла Аршевская, управляющий директор сервиса VK Работа:

Последние полтора года наша команда занималась интеграцией сервиса в социальную сеть и за это время накопила огромный опыт в разработке и интеграции цифровых продуктов, который позволит ей быстро включиться в работу в новых проектах. Теперь мы направим усилия и опыт команды в фундаментальные для VK технологические направления.

«VK Работа» появился на базе сервиса Worki, который был основан в 2017 году для поиска работы и сотрудников на основе геолокации и орентирован на рынок «синих воротничков» — линейного персонала. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group, в августе 2020 года совместно с «ВКонтакте» запустил сервис по поиску работы в социальной сети «Работа ВКонтакте» и в ноябре 2020 года совместно с «Одноклассниками» сервис «ОК Работа». В феврале 2021 года Worki был переименован в «VK Работа».

VK Работа
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