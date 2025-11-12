Sostav.ru

12.11.2025 в 12:00

«VK Видео» обновила кабинет автора

Платформа представила новые метрики, интерфейс и инструменты для оценки эффективности каналов

1

Платформа «VK Видео» представила обновленный кабинет автора с расширенными возможностями для анализа и управления контентом. Изменения направлены на повышение удобства работы с каналами и улучшение аналитики аудитории, сообщили Sostav в пресс-службе сервиса.

В обновленном разделе «Обзор» появились виджеты с краткой статистикой по каналу, а также по самым популярным и последним видео. Разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» получили новый интерфейс и дополнительные метрики, включая общее время просмотра, источники трафика, данные по аудитории и статистику поисковых запросов и подписок.

Теперь авторам доступна полная история статистики с момента запуска «VK Видео» в сентябре 2022 года. В разделе «Мои видео» появились функции массового выделения, редактирования, публикации видео и добавления в плейлисты, а также другие опции, «реализованные по запросам авторов».

По словам директора по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Веры Советкиной, обновленный кабинет делает аналитику прозрачнее и помогает авторам эффективнее взаимодействовать с аудиторией.

Ранее, согласно данным Mediascope, «VK видео» впервые за всю историю наблюдений обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России. Так, в июле сервис смотрели 76,4 млн человек, тогда как охват YouTube составил 74,9 млн.

