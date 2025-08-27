«VK видео» обогнал YouTube по месячному охвату

«VK видео» впервые за всю историю наблюдений обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России. Так, сервис в июле смотрели 76,4 млн человек, тогда как охват YouTube составил 74,9 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Представитель VK объясняет рост в первую очередь увеличением объема контента и числа авторов — за год их число выросло на 130% и достигло 182 тыс. человек. Средний доход блогеров вырос в 5,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Объем загружаемого видео за июнь составил 13,7 млн роликов — это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, в VK делают ставку на вовлеченность пользователей. В июле показатель составил 51% против 31,5% у YouTube.

По словам представителя VK, половина активной аудитории смотрит видео через отдельное приложение или Smart TV. Последнее — абсолютный лидер по времени потребления: более 2,5 часа в день на пользователя. 90% просмотров приходится на видео длительностью свыше 15 минут. Самая активная аудитория — 14−36 лет, чаще мужчины.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечает, что рост «VK видео» во многом обеспечен детским и пиратским контентом, а также большим ростом за счет аудитории Smart TV — там приложение «VK видео» предустановлено. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков видит причины лидерства сервиса прежде всего во внешних ограничениях для YouTube.

Ранее сообщалось, что маркетинговые расходы VK за полугодие сократились на 23% — до 6,4 млрд руб. против 8,3 млрд руб. за аналогичный период 2024-го.