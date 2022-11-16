У стриминговой площадки VK Play появилось мобильное приложение

Стриминговая платформа VK Play Live выпустила одноимённое мобильное приложение. Оно доступно для пользователей Google Play и RuStore, в App Store приложение появится «в скором времени», сообщили Sostav в VK Play.

В компании подчеркнули, что в мобильном приложении доступны глобальные смайлы платформы с популярными стримерами: Оляшей, Дмитрием Куплиновым, Викой Картер, Юлией Кошкиной и другими. В VK Play пообещали, что скоро также станут доступны персональные смайлы каналов.

Кроме того, платформа VK Play Live также получила ряд общих обновлений. Так, стали доступны уникальные ники — пользователь может изменить свой ник в настройках профиля, но не чаще, чем один раз в 24 часа. Для избежания дублирования имён, пользователи будут видеть рядом с выбранным ником приписку с номером, если он уже занят.

Ещё появились баннеры и бейджи для рестримов — можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала. Скачать баннеры и бейджи можно по ссылке, уточнили в компании.

Также для пользователей стали доступны бейджи в чатах — три значка: модератор, стример, саб. Пока все бейджи типовые, но в планах у компании — добавление возможности кастомизации значка платного подписчика.

Станислав Саксон, менеджер по развитию VK Play Live: Над интерфейсом приложения мы работали вместе со стримерами, чтобы оно отвечало всем последним техническим требованиям и запросам аудитории.

Стриминговая платформа VK Play Live была запущена в августе этого года на площадке VK Play. На данный момент она находится в бета-тесте, для участия в тестировании стримерам необходимо подать заявку. Комиссия платформы составляет всего 10% на все платные подписки.

На VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате, возможность создавать неограниченное количество уровней платной подписки на канал стримера от 10 руб. и выше.