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18+
21.06.2022 в 16:00

VK показала «место встречи талантов»

Промо приурочено к обновлению рекомендательных алгоритмов «VK Клипов»

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VK запустила рекламную кампанию в честь обновления алгоритмов сервиса «VK Клипы» — она стала частью креативной платформы «Место встречи», которая подчёркивает многообразие контента и поддерживает концепцию встречи талантов и зрителей. Об этом Sostav сообщила пресс-служба холдинга.

Как отметили Sostav в VK, в основе промо — идея встречи авторов, зрителей, друзей, блогеров, музыкантов и бизнесменов на одной платформе. С помощью креатива в компании хотели сформировать у пользователей знание о сервисе вертикальных видео, разнообразии авторов на площадке и запуске новых рекомендательных алгоритмов.

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK :

VK — уникальная платформа, которая поддерживает цифровой стиль жизни пользователей и объединяет все необходимые сервисы для решения повседневных задач онлайн. В поддержку одного из таких сервисов — VK Клипы — мы только что запустили федеральную рекламную кампанию. Это уже вторая кампания в рамках новой креативной платформы «VK Место встречи».

Мы убеждены, что у каждого человека есть талант, которым он может поделиться с окружающими. Кто-то потрясающе печёт капкейки, кто-то виртуозно играет на гитаре, кто-то умеет одеться так, что его лук хочется повторить. Слоган «Место встречи талантов» подчёркивает, что не только каждый зритель найдёт интересный ему контент, но и каждый талантливый автор найдёт своего зрителя, благодаря уникальным рекомендательным алгоритмам сервиса.

Александр Щепилов, руководитель маркетинга «VK Клипов»:

«VK Клипы» действительно можно назвать местом встречи талантов: авторы не только активно общаются со своей аудиторией как блогеры, но и заводят новых друзей, вместе снимают классные видеоролики, обмениваются идеями и творчеством.

Вот уже два года мы создаём комфортную и для пользователей, и для креаторов платформу, которая предлагает расширенные инструменты для создания вертикальных роликов и полезные функции для их потребления. Благодаря новой рекомендательной системе, мы уверены, авторам и зрителям станет ещё легче находить своих единомышленников и друг друга.

Федеральная кампания стартовала на ТВ, в диджитале, а также в формате наружной рекламы.

Ранее стало известно, что в соцсети «ВКонтакте» появятся цифровые аватары пользователей — функция Vmoji будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей.

Состав творческой группы:

VK (клиент):

Вице-президент по маркетингу: Инна Походня
Бренд-директор: Виолетта Силенина
Креативный директор: Евгений Терских
Арт-директор: Марина Антоненко
Директор по маркетинговым коммуникациям и развитию бренда: Ирина Ключерёва
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Кира Забара
Руководитель маркетинга «VK Клипов»: Александр Щепилов
Руководитель продюсерской и контентной дирекции «VK Клипов»: Екатерина Сергеева
Продюсер «VK Клипов»: Алина Газизова
Креативный продюсер «VK Клипов»: Игорь Серёгин

Ball-Park (продакшн):

Режиссёры: Антон и Андрей Шавкеро
Оператор: Алексей Куприянов
Художник: Василий Иванов
Режиссёр монтажа: Саша Чуйков
Мейк: Тата Хитрова
Кастинг: Дмитрий Боханов
Костюмы: Юлия Митирева
Продюсер: Ольга Янкевич

VK VK Клипы
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