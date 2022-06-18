Во «ВКонтакте» появятся цифровые аватары пользователей

На ПМЭФ-2022 технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь анонсировал Vmoji — виртуальный аватар пользователя. Новая функция будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей «ВКонтакте». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Как отметили во «ВКонтакте», нейросети моделируют аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для создания аватара пользователю нужно загрузить фотографию или сделать селфи.

По словам технического директора соцсети, виртуальные аватары помогут разнообразить общение, самовыражаться в онлайне и делиться эмоциями с друзьями, а также чувствовать себя ближе к собеседникам.

Цифровые персонажи будут доступны не только внутри сервисов соцсети, но и в других продуктах экосистемы VK. Компания планирует запустить функцию в ближайшем будущем.