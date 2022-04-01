VK запустит активации ко Дню информирования об аутизме

2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме. В рамках реализации своей социальной стратегии VK разработала тематическую кампанию «С людьми с аутизмом #можнодружить».

Например, 2 апреля главная страница Mail.ru изменит логотип для привлечения внимания аудитории к проблеме — на нем будет размещен баннер c иллюстрацией, посвященной общению с людьми с РАС.

«Клипы ВКонтакте», Добро Mail.ru и благотворительный фонд «Обнажённые сердца» выпустили серию коротких роликов, в которых люди с аутизмом отвечают на частые вопросы о своей жизни. В проекте приняли участие музыкант Алексей Кортнев, актриса Юлия Снигирь и телеведущая Дарья Златопольская.

В рамках активации инфлюенсеры пообщались с мамой особенного ребенка и взрослой женщиной с аутизмом. Вместе они обсудили, как можно подружиться с людьми с РАС и с какими сложностями они сталкиваются при взаимодействии с другими людьми в общественных пространствах.

Голосовой ассистент Маруся научилась отвечать на сложные вопросы о диагнозе. Теперь она может рассказать, является ли аутизм болезнью, правда ли, что все люди с аутизмом — гении, а также раскроет правила инклюзивного общения с людьми с аутизмом.

С 1 апреля пользователи «Одноклассников» смогут примерить на свою фотографию тематические рамки от фонда «Обнажённые сердца» — они помогут пользователям развеять мифы об аутизме. Также в соцсети появился специальный стикерпак.

4 апреля в 15.00 в группе Фонда состоится прямой эфир с экспертами — во время него клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Довбня развеют мифы, которые окружают аутизм и ответят на самые популярные вопросы пользователей платформы об этой особенности развития.

Также «ВКонтакте» окажет информационную поддержку некоммерческим организациям и поможет им рассказать широкой аудитории о жизни людей с аутизмом.

Александра Бабкина, директор социальных проектов VK и руководитель проекта Добро Mail.ru: Основная задача нашей кампании в этом году — научиться говорить о проблеме как с самими людьми с аутизмом, так и с обществом в целом. Для нас важно наладить открытый диалог между разными людьми и предотвратить проблему буллинга в сети и за её пределами.

Ранее инклюзивную кампанию представил adidas — в рамках неё бренд призвал спортивные сообщества зарезервировать стартовый номер 321 для участников с особенностями ментального развития.