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31.03.2022 в 15:40

Adidas зарегистрирует стартовый номер для марафонцев с синдромом Дауна

Лицом кампании стал Крис Никич – первый атлет с синдромом Дауна, который завершил триатлон Ironman

Adidas запустил новую кампанию совместно с организаторами Бостонского марафона, который состоится 18 апреля. В рамках него бренд призвал спортивные сообщества зарезервировать стартовый номер 321 для участников с особенностями ментального развития. Номер отсылает к одной из форм геномной патологии — трисомии по 21-й хромосоме, которая влечёт развитие синдрома Дауна.

Главным героем проморолика от креаторов FCB Canada стал Крис Никич — первый атлет с синдромом Дауна, который в 2020 году завершил триатлон Ironman.

В рамках кампании бренд планирует вести просветительскую деятельность с организаторами спортивных мероприятий — например, разработать советы по включению спортсменов с особенностями в основную программу крупных марафонов.

Для привлечения внимания к инициативе adidas попросил пользователей использовать хэштег #runner321 в своих публикациях в соцсетях.

Ранее adidas поддержал женскую грудь — бренд представил инклюзивную кампанию с обнажённым контентом для продвижения новой коллекции спортивных топов.

adidas Социальная реклама Ironman
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