In vino veritas: Обзор винных фестивалей

Мы не раз писали о том, как ограничения, связанные с рекламой и продажей алкоголя, заставляют винных маркетологов проявлять изобретательность и искать альтернативные способы продвижения продукции. В ход идут интернет-витрины с продвинутым клиентским сервисом, e-mail- и push-рассылки, SMM на всех доступных площадках — от Instagram до Telegram и YouTube — и многое другое.

Не digital'ом единым

Несмотря на то, что лидеры рынка в последние годы делают большую ставку на digital-маркетинг, в офлайне тоже происходит много интересного. Часто это партнерские проекты с бизнесом сегмента HoReCa.

Например, проект L-Wine каждый месяц привозит топовых виноделов из своего портфолио и устраивает эногастрономические ужины в ресторанах Maison Dellos, Novikov Group и Ginza Project, а компания Bacardi Martini совместно с Rumor bar организует конкурс авторских коктейлей Drinks Come True.

Наравне с этим все большую популярность в последние годы набирает культура винных выставок и фестивалей, которую развивают не только дистрибьюторы и производители вина, но и посольства винодельческих стран от Италии до ЮАР.

Иностранные агенты

При поддержке правительства Италии в Москве каждый год проходит выставка Vinitaly Russia, на которой в 2018 году любители вина могли познакомиться с продукций 43 ведущих винодельческих компаний Аппенинского полуострова.

Немецкий институт вина (The Deutsches Weininstitut) в рамках проекта Wines of Germany с 1 по 31 июля проводит глобальный фестиваль Riesling Weeks в 14 странах мира. В России к винному марафону, посвященному рислингу — основному сорта винограда в Германии — присоединились 13 городов и 120 ресторанов, винных баров и бутиков.

Совет DOC Rioja (это главный орган, который регламентирует производство вина в испанском винодельческом регионе Рйоха) каждый год проводит в Москве «Салон вин Рйохи», а посольство Южной Африки организует «Фестиваль вин ЮАР».

Wine superheroes among us

Дистрибьюторы вина не остаются в стороне от фестивального движения и выделяют крупные бюджеты для организаций собственных мероприятий. Для них это отличная возможность прямой коммуникации с целевой аудиторией винных энтузиастов и продвижения своего портфолио. Компания Simple в мае масштабно отметила 25-летие двухдневной выставкой Simple Expo, поставив амбициозную цель «доказать, что Москва — одна из новых винных столиц мира».

Другой крупный игрок рынка, L-Wine, не ограничивается только столицей и проводит собственный фестиваль Le Tour de Vin в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Крыму и Поволжье. Хотя, конечно, сливки достаются москвичам. Так, 7 сентября состоится главный Le Tour года в центре современного искусства «Винзавод» в формате «Винные супергерои среди нас».

Цифры говорят сами за себя: две тысячи гостей, 10 часов дегустаций, 350 вин и несколько десятков мастер-классов от виноделов со всего мира. Учитывая востребованность и эффективность формата, можно предположить, что вскоре и другие импортеры и дистрибьюторы вслед за лидерами предложат своих форматы фестивалей вина.