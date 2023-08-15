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18+
15.08.2023 в 08:20

Видеосервисы заработали на рекламе 3,3 млрд руб. за полгода

Основную выручку онлайн-кинотеатрам обеспечила подписка и продажа прав на originals

Собственные сериалы обеспечили видеосервисам рекордную выручку: на продаже прав платформы заработали 8,8 млрд руб. за полугодие, сообщает РБК со ссылкой на данные TelecomDaily.

Выручка от продажи прав более чем в полтора раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года (5,5 млрд руб). До 2022 года продажа платформами прав на originals вовсе не оценивалась, так как не носила массового и системного характера. Лидером в сфере лицензирования контента стал more.tv: на него приходится 20,9% выручки рынка от продажи прав на свой контент и партнерских соглашений. На втором месте находится Start с долей 17,7%. Замыкает тройку лидеров «Кинопоиск» (17,3%).

Основным источником дохода для стримингов остается подписка. На неё по итогам полугодия пришлось 90,7% выручки отрасли или 32 млрд руб. (годом ранее аналогичный показатель составлял 23 млрд руб.). Выручка от рекламы достигла 3,3 млрд руб. против 2,3 млрд руб. годом ранее, но в общем объеме заработков стримингов её доля незначительна и составляет лишь 9,3%.

Опрошенные РБК онлайн-кинотеатры единогласно делают ставку на производство оригинальных проектов — уже к середине 2023 года они выпустили несколько десятков originals. Так, у «Кинопоиска» вышли «Гром: трудное детство», «Фандорин. Азазель», «Король и Шут», «Беспринципные в деревне» и «Пищеблок — 2». В линейке Wink Originals появилось семь художественных сериалов, среди которых «Фишер», «Актрисы», «Балет», «Поуехавшие» и «Рестораны Москвы». На «Иви» появились такие собственные сериалы, как «Разрешите обратиться» и «Оливье и роботы».

Ранее сообщалось, что зрители отечественных кинотеатров всё чаще выбирают контент собственного производства видеосервисов. У Start доля оригинального видеоконтента в общем смотрении достигла 80%, у Kion и Premier — около 50%.

онлайн-кинотеатр originals
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