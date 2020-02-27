Компании сокращают длительность своих рекламных роликов в интернете

Рекламные ролики становятся короче: если в 2018 году рекламодатели видеосети «Яндекса» выбирали ролики длиной 20 секунд, то в 2019 году клиенты отдавали предпочтение 15-секундным видео. При этом пользователи по-прежнему лучше всего досматривают видео до пяти секунд, следует из исследования «Яндекса», поступившего в Sostav. Компания подвела итоги 2019 года своей видеосети.

В видеосеть «Яндекса» входят собственные сервисы компании, а также площадки партнеров. По данным «Яндекса», в месяц аудитория видеосети составляет 64,5 млн человек.

Досмотры не влияют на выбор длины

Досмотры (VTR) — одна из ключевых метрик эффективности видеорекламы. Это процент полных просмотров рекламного ролика от всех показов. У коротких роликов длительностью до 5 секунд самая высокая досматриваемось (87%) и самая низкая цена досмотра. На компьютерах, планшетах и Smart TV досмотр такого ролика обходился рекламодателям в среднем 18 копеек, а на смартфонах — в 21 копейку.

Однако рекламодатели чаще всего выбирают 15-секундные видео. Их досмотры составили 62%. Средняя стоимость просмотра видеороликов всех длин и форматов в 2019 году составила 33 копейки.

Финансовая отрасль и FMCG выбирают видео

Количество рекламодателей видеосети «Яндекса» за 2019 год выросло в 3,5 раза. Больше всего в видеорекламу сети инвестировали рекламодатели товаров повседневного спроса (FMCG) и финансовой отрасли, на них приходится по 18%. На втором месте находятся клиенты индустрии авто (12%), а на третьем — телекоммуникаций (11%). Эти же отрасли лидировали по показам рекламы.

Если посмотреть на динамику инвестиций, за последний год увеличились вложения в видеорекламу в сферах туризма и телекома. Также заметный рост показали недвижимость, кафе и рестораны, развлечения.

Тарегинг по полу и возрасту уходит в прошлое

Популярность социально-демографического таргетинга (возраст, пол, семейное положение, должность и так далее) снизилась. В 2019 году на долю этого типа приходилось 40% показов, в то время как в 2018 году — 50%. Рекламодатели выбирают другие таргетинги — например, по интересам, сегментам «Яндекс.Аудиторий», поведенческим признакам и поисковому ретаргетингу для адресного обращения к своей аудитории.

Виктория Кинаш, директор по продажам ключевым клиентам и партнерам «Яндекса», отметила, что рост популярности видеосети среди рекламодателей в частности связан с появлением в «Директе» закупки охватной видеорекламы по аукционной модели, а также с развитием инструментов измерения эффективности кампаний. «Кроме того, продолжает расти интерес пользователей к видеоконтенту в интернете, и рекламодатель идет туда вслед за зрителем», — заключила Кинаш.