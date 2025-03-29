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29.03.2025 в 13:21

Victoria's Secret регистрирует товарный знак в России

Бренд нижнего белья может снова начать работу в стране

Бренд нижнего белья Victoria's Secret подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака, пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

Заявки поданы 24 и 25 марта, в качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Под товарным знаком компания планирует производить и продавать, как и прежде, нижнее белье, спортивную одежду и косметику.

По мнению генерального директора компании Онлайн Патент Алины Акиншиной, возможно, Victoria's Secret таким образом пытается спасти товарный знак, который длительное время не использовался в России. Но специалисты не исключают возможность возвращения бренда на отечественный рынок.

Victoria's Secret приостановила работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года. После стало известно, что выручка компании во втором квартале 2022 года уменьшилась на 5,7%, составив $1,5 млрд, а чистая прибыль снизилась на 54%, до $70 млн. Через год, по итогам второго квартала 2023-го финансового года, Victoria's Secret также отчиталась о чистом убытке в размере $1,43 млн.

Victoria's Secret
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